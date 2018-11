Il Duomo, la montagna con una pista da sci e il tricolore: il logo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

28/11/2018

La presentazione di Milano-Cortina è durata una ventina di minuti: hanno parlato anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, il governatore del Veneto, Luca Zaia e l'olimpionica azzurra, Arianna Fontana.

La delegazione italiana ha portato a Tokyo un video promozionale che mostra le eccellenze e le imprese sportive ed extrasportive, con le immagini delle altre due Olimpiadi invernali disputate in Italia, cioè Cortina 1956 e Torino 2006 e gli atleti azzurri più vincenti, da Alberto Tomba a Deborah Compagnoni, passando per Armin Zoeggeler. Particolarmente entusiasta Zaia, che l'ha condiviso subito su Facebook.







L'unica rivale Stoccolma, invece, si è presentata senza sostegno politico (in Svezia in questo momento non è stato ancora formato un governo e la municipalità della capitale è in bilico). Per gli scandinavi ha parlato il membro Cio Gunilla Lindberg che ha insistito sulla sostenibilità della candidatura "che può rappresentare per il Cio una grande opportunità non solo per il 2026, ma anche per il futuro".