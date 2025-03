Allianz estende la Partnership Olimpica e Paralimpica mondiale fino al 2032

In qualità di Worldwide Insurance Partner, Allianz promuoverà i Movimenti Olimpico e Paralimpico in occasione di altre due edizioni dei Giochi: i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Alpi Francesi 2030 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032 in Australia, dove tantissimi atleti sotto gli occhi di miliardi di fan si riuniranno in una competizione pacifica nei 70 paesi in cui l’azienda è attiva in tutto il mondo. Allianz gestisce i rischi, fornisce protezione per gli organizzatori, i partecipanti e gli spettatori e supporta gli atleti realizzando attività di mentoring e offrendo opportunità professionali. I Giochi del 2030 e del 2032 si svolgeranno in due dei mercati principali di Allianz, Francia e Australia, che hanno contribuito per oltre il 10% all'utile operativo di Allianz nel 2024.