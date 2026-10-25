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NFL: i Pittsburgh Steelers si prendono una vittoria storica a Parigi, 16-10 sui New Orleans Saints

Trasferta vincente per Aaron Rodgers e compagni nella prima assoluta in Francia: la franchigia della Pennsylvania festeggia sotto agli occhi di Paul Pogba

25 Ott 2026 - 17:54
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È una vittoria a suo modo storica quella centrata dai Pittsburgh Steelers in Francia, dove i ragazzi di coach McCarthy piegano 16-10 i New Orleans Saints nella Week 7 di regular season della stagione 2026/27 di NFL, facendo così loro la prima partita mai giocata dalla massima lega di football americano a Parigi, nella splendida cornice dello Stade de France. Grazie al successo in questo match, trasmesso in diretta da Mediaset su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, Aaron Rodgers e compagni portano sul 5-2 il proprio record nella AFC North, mentre di 2-5 è ora il record negativo dei Saints nella NFC South.

LA PARTITA

L’iconico Stade de France di Saint-Denis fa da sfondo alla sfida tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints, squadre scelte dalla NFL per essere le protagoniste della prima partita di sempre disputata dalla lega di football americano a Parigi. Dopo l’immancabile show prepartita, contraddistinto in particolare dal canto dell’inno statunitense in versione jazz da parte della band di ottoni The Soul Rebels, il primo quarto di gara vede Aaron Rodgers affidarsi soprattutto alle corse di Warren nel drive d’apertura: il running back dei gialloneri conquista parecchio terreno e prepara così la strada al primo field goal di giornata, realizzato da Boswell con un kick dalle 28 yard. Pittsburgh chiude così i quindici minuti iniziali sul 3-0, con TJ Watt che va poi a centimetri da un fumble nel secondo quarto, quando si deve accontentare solo di un sack ai danni di Tyler Shough: ne approfitta allora Carlson, con il field goal da 38 yard che vale il 3-3 per i Saints.

Gli Steelers tornano però ad allungare praticamente subito, con il touchdown di Washington, dopo una gran giocata precedente sull’asse Rodgers-Metcalf. Boswell ci aggiunge quindi l’extra point del 10-3, cui New Orleans risponde con il touchdown di Vele in chiusura di frazione: il wide receiver arrivato lo scorso anno dai Broncos riesce a convertire un quarto e goal, con il calcio di Carlson a pareggiare poi i conti sul 10-10. Le emozioni del primo tempo non sono però ancora finite, visto che Boswell firma da 47 yard il field goal del 13-10 per la franchigia della Pennsylvania, dopo il sack subìto da Rodgers: perfetta l’azione dello special team, che entra dalla sideline e completa la giocata in meno di dieci secondi.

La difesa degli Steelers continua poi a dominare anche nel terzo quarto, con l’intercetto di Wilson che interrompe un altro drive dei Saints. Davanti agli occhi interessati di Paul Pogba, uno dei vip presenti all’evento (così come il Commissioner NFL Roger Goodell), Boswell mette a referto anche il field goal da 39 yard che porta lo score sul 16-10. Non è invece altrettanto preciso Carlson, che fallisce un calcio dalle 52 yard per la squadra di Kellen Moore. Dopo l’ennesimo sack ai danni di Shough nel quarto conclusivo, Aaron Rodgers si mette in mostra con una corsa improvvisa che gli consente di prendersi un primo down che permette a Pittsburgh di macinare secondi sul cronometro e togliere ogni speranza agli avversari: a quasi 43 anni, il quarterback salito oggi al terzo posto della classifica NFL di tutti i tempi per numero di passaggi da touchdown completati in regular season (con il 540° ha sorpassato un’altra leggenda come Peyton Manning!), conferma così di avere ancora una buona mobilità. Si chiude invece nei peggiori dei modi la partita dai Saints, visto che l’offside di Stalbird sul field goal da 37 yard di Boswell consente agli Steelers di avvantaggiarsi di una penalità e di ufficializzare il 16-10 finale.
 

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