NFL, a Wembley vincono i Texans: Jaguars sconfitti 34-31 allo scadere

Seconda vittoria consecutiva per Houston, che parte subito forte e va avanti con un touchdown di Moreau servito da Stroud. Fairbairn realizza anche l’extra point e i Texans chiudono il primo quarto sul 7-0. I Jaguars reagiscono immediatamente: Trevor Lawrence serve Tuten per due touchdown, il primo da 27 e il secondo da 2 yard; nel mezzo c’è spazio per il field goal di Fairbairn, che mantiene a contatto i suoi. A 8 secondi dall’intervallo sono ancora Stroud e Moreau a prendersi la scena, con quest’ultimo che, trovato in end zone, firma il suo secondo touchdown del match. All’intervallo Houston è avanti 17-14.