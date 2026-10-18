NFL, a Wembley vincono i Texans: Jaguars sconfitti 34-31 allo scadere

Gli Houston Texans si prendono Londra e lo fanno dopo una partita resa combattuta fino all'ultimo secondo grazie alla reazione dei Jacksonville Jaguars. I texani, trascinati da un ottimo C.J. Stroud in cabina di regia, chiudono avanti all’intervallo grazie a due touchdown di Moreau. Sotto di 10 prima dell’ultimo quarto, Jacksonville rimonta fino al 31-31 con un touchdown di Hunter e un calcio di Little. In chiusura decide il field goal di Fairbairn.
LA PARTITA
Seconda vittoria consecutiva per Houston, che parte subito forte e va avanti con un touchdown di Moreau servito da Stroud. Fairbairn realizza anche l’extra point e i Texans chiudono il primo quarto sul 7-0. I Jaguars reagiscono immediatamente: Trevor Lawrence serve Tuten per due touchdown, il primo da 27 e il secondo da 2 yard; nel mezzo c’è spazio per il field goal di Fairbairn, che mantiene a contatto i suoi. A 8 secondi dall’intervallo sono ancora Stroud e Moreau a prendersi la scena, con quest’ultimo che, trovato in end zone, firma il suo secondo touchdown del match. All’intervallo Houston è avanti 17-14.
Nel terzo quarto i Texans provano ad allungare, trascinati dal solito Stroud e da Noel con il terzo touchdown su passaggio per il quarterback. Per i Jaguars risponde Boerkircher, ma a 50 secondi dalla fine è Jordan a portare Houston avanti di 10 prima dell’ultimo quarto. Nel finale Jacksonville si riporta in parità, prima con il touchdown di Hunter, poi con un clamoroso field goal da 60 yard di Little. Allo scadere Fairbairn trova il field goal vincente per il 34-31 finale. I Texans salgono a due successi, dopo le prime quattro sconfitte in altrettante partite; secondo k.o. stagionale per i Jaguars.