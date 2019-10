Super Cech: debutto show nell'hockey su ghiaccio

Petr Cech da applausi anche con i pattini ai piedi. L'ex portiere di Chelsea e Arsenal ha iniziato infatti alla grande la sua nuova avventura nell’hockey su ghiaccio. Al debutto con la maglia dei Guildford Phoenix, l'estremo difensore è stato nominato "Man of the Match" nella gara contro contro gli Swindon Wildcats, sfoggiando una prova da "veterano" e parando anche due rigori. "Era il mio sogno di bambino giocare anche solo una partita di hockey su ghiaccio - ha dichiarato Cech alla fine della gara -. E adesso l’ho realizzato e nessuno me lo può togliere".

