La Nazionale di hockey pista pronta per l’Europeo

SI PARTE

Gli Azzurri del ct Bertolucci attesi in Portogallo dall'esordio contro la Francia

di

PAOLO VIRDI (addetto stampa nazionale hockey pista)

La Nazionale di hockey su pista domani mattina volerà in Portogallo, dove dal 15 al 20 novembre prenderà parte alla 54^ edizione dei Campionati europei. Interrotta la serie A1 dopo 5 giornate, gli Azzurri hanno svolto due settimane di preparazione agli ordini del neo C.T. Alessandro Bertolucci, disputando tre vittoriose amichevoli. Dopo aver sconfitto Valdagno (10-3) e Sandrigo (3-2), ieri sera l’Italia ha battuto 8-2 il Montebello, con le doppiette di Malagoli e Ipinazar e le reti di Cocco, Banini, Illuzzi e Compagno.

La delegazione sbarcherà a Porto nel primo pomeriggio di sabato e alle 21.30 giocherà un ultimo test match contro il Valongo, attualmente sesta nel campionato lusitano a pari punti con il Benfica. L’amichevole verrà trasmessa live sul canale della Federazione italiana FisrTV. Da domenica gli Azzurri entreranno in clima Europeo, con la consueta “prova pista” del parquet del Pavilhão Multiusos di Paredes, sede di una kermesse continentale che la Nazionale non vince da Spagna 2014.

ITALIA, UN INIZIO IN SALITA

L’Italia affronta un torneo in cui non potrà concedersi il lusso di commettere passi falsi. Sarà un Europeo breve, composto da sei squadre, con un girone all’italiana che qualificherà le prime due alla finale per l’oro, mentre la terza e la quarta si giocheranno il bronzo. Il debutto è fissato alle 16.30 di lunedì 15 contro la Francia, avversaria di mille sfide che in passato spesso hanno messo in palio un posto sul gradino più basso del podio. Ventiquattr’ore dopo il match con i transalpini, gli Azzurri scenderanno in pista contro la Spagna, una corazzata vincitrice di ben otto delle ultime dieci rassegne continentali. Mercoledì sarà la volta dei padroni di casa del Portogallo (ore 22.45), in una serata caldissima, in cui il sold out è garantito. Saranno più abbordabili le gare di giovedì contro l’Andorra (19.30) e di venerdì con la rinnovata Germania (16.30), mentre sabato è in programma la giornata conclusiva. Gli Azzurri giungono all’Europeo con un bagaglio di esperienza maggiore rispetto ai World Roller Games di Barcellona 2019, l’ultimo grande appuntamento internazionale pre covid. Il C.T. Bertolucci ha puntato sulla collaudata coppia di portieri Gnata - Barozzi, con il giovane Bruno Sgaria come riserva al seguito. Tra gli esterni brilla la stella di Alessandro Verona, attaccante dello Sporting Lisbona, reduce dai trionfi in Eurolega e nel campionato portoghese. Poi Giulio Cocco, appena rientrato in Italia dopo un triennio al Porto e Domenico Illuzzi, che ha trascinato al double Scudetto - Coppa Italia il Lodi. Ma è una squadra dinamica, con il bomber Federico Ambrosio (marito della modella Valentina di Paola), Davide Malagoli, Davide Banini, i giovani Gavioli e Compagno, appena passato al Reus Deportiu, e il naturalizzato Ipinazar, alla prima esperienza in azzurro. Per l’Italia è vietato sbagliare, ma è lecito sognare.

(foto Tommaso Boscardin)