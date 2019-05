Hockey, Putin segna otto gol e poi cade sul ghiaccio

11/05/2019

Vladimir Putin adora l'hockey e quando indossa i pattini fa sempre sul serio. Lo ha dimostrato anche con gli ex giocatori della National Hockey League durante una partita-evento al Bolshoy Ice Dome di Sochi. Vero mattatore del match con la maglia numero 11 nella squadra delle "Leggende", il presidente russo ha segnato otto reti, ma poi si è reso anche protagonista di un inconveniente tutto da ridere. Durante il giro d'onore per salutare il pubblico, Putin è caduto a faccia in giù sul ghiaccio dopo essere inciampato in un tappeto. Un "volo" che sui social è diventato subito virale tra sfottò e battute. Già nel 2006, infatti, il presidente russo era finito sul ghiaccio durante la stessa manifestazione sportiva.