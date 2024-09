Hockey pista, Mondiali di Novara: l’Italia Under 19 parte alla grande

MONDIALI HOCKEY PISTA

La Colombia stesa 13-1 grazie a un’ottima prestazione collettiva. Lunedì sfida alla Francia

© Foto Max Bubani Buona la prima. Gli Azzurrini di Ale Bertolucci scaldano i motori piegando la Colombia con un agevole 13-1 grazie ad una parte finale di primo tempo davvero di alto profilo. La gara dell’Italia parte in discesa, con la rete dell’immediato vantaggio firmato da Crocco. Paolo Colamaria, ultimo prodotto della grande scuola di Giovinazzo, al 5’ firma il raddoppio. I sudamericani restano in partita, accorciando con José Gaona. Al 19’ il match cambia repentinamente. Il talento valdagnese Marco Tomba trova il 3-1 e i colombiani si arrendono, incassando cinque reti negli ultimi 2’52”.

Il primo tempo termina con un pesante 8-1, in una sagra del gol che non ha nulla di banale. L’Italia prova e riprova giocate in velocità e geometrie in vista della sfida con la Francia in programma domani sera alle 21.00. Alla fine, triplette per Alessandro Uva e Marco Tomba, doppiette di Colamaria, Tagliapietra e Crocco e sigillo di Carrieri. Nell’altra partita del girone B, i francesi hanno tenuto in scacco il Portogallo perdendo con un lottato 2-3 e domani sera in pista ci si attende una partita di tutt’altro spessore, quanto meno sul piano agonistico e dell’intensità. Nel gruppo A la Spagna ha vita facile con la Svizzera (13-0), mentre l’Argentina campione in carica ha sconfitto il Cile per 8-4, con un poker del neoacquisto monzese Valentino Marzonetto.

© Foto Max Bubani

IL PROGRAMMA DI DELLA 2^ GIORNATA (9 settembre)

15.00 Portogallo - Colombia

17.00 Svizzera - Argentina

19.00 Spagna – Cile

21.00 Italia - Francia

Paolo Virdi

Foto Max Bubani