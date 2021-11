Europei Hockey pista: due positivi nel Portogallo, salta la finale per il bronzo con l'Italia

EUROPEI HOCKEY PISTA

Il Covid chiude anzitempo la rassegna continentale

Niente finale per il bronzo. Italia e Portogallo non sono scese in pista a causa della positività di due giocatori lusitani. Il Covid-19 mette così fine all’Europeo di Paredes degli Azzurri. Una kermesse che gli uomini di Bertolucci avevano iniziato con la sconfitta contro i francesi, inanellando poi una serie di prestazioni che delineavano una forte crescita. Le prime avvisaglie giungevano verso l’ora di pranzo, quando Joao Rodrigues, capitano dei campioni iridati in carica, pubblicava sul proprio profilo Instagram la notizia della positività. L’annuncio rimbalzava immediatamente negli ambienti e in breve giungevano le comunicazioni ufficiali. L’intera delegazione, lo staff medico, capeggiato dal Dottor Diego Ave e il gruppo giocatori compatto, decidevano coscientemente di non giocare. Troppo alto il rischio, oltre che per la salute, anche per il prosieguo della stagione, con i giocatori che lunedì si riuniranno ai rispettivi club e sabato scenderanno in pista per la ripresa del campionato. Foto di Marzia Cattini

La decisione di non giocare è stata presa in comune accordo con la World Skate Europe e la Federazione portoghese, che saggiamente hanno condiviso la decisione della sospensione del match. Per il C.T. Alessandro Bertolucci è una vera disdetta “Avevamo iniziato male l’Europeo. Poi contro Spagna e Portogallo abbiamo dimostrato di valere i migliori. Purtroppo una serie di circostanze ci ha privato della finale e non siamo nemmeno potuti scendere in pista per affrontare i padroni di casa. Ora guardiamo al futuro, l’anno prossimo avremo un Mondiale in Argentina e ci arriveremo consapevoli di poter fare molto bene”.

Alle 18 la Nazionale portoghese si era presentata regolarmente in pista davanti al pubblico che gremiva il palazzetto e il vice capitano Helder Nunes, microfono alla mano in diretta sugli schermi di Rtpi1, spiegava in quali termini era maturata la decisione di sospendere la partita. Quali saranno gli scenari di assegnazione del bronzo europei è presto dirlo, ma si ipotizzano due opzioni: la prima prevede una ripetizione del match tra qualche mese, non appena il calendario lo consentirà, tenuto conto del fatto che gli atleti militano nei principali campionati europei, quello portoghese, italiano e spagnolo. In seconda battuta potrebbe esser assegnato un bronzo ex aequo, fatto mai accaduto nella storia. La Nazionale rientrerà in Italia nella mattinata di domenica. Ma la sensazione che questo Europeo sia stata un’occasione sprecata rimane decisamente marcata.

A cura di Paolo Virdi collaboratore Ufficio stampa Nazionale italiana hockey pista

Foto di Marzia Cattini