Ristogolf 2022: il programma dell'edizione che festeggia i dieci anni

sport e cibo

Sei tappe tra sport e cucina. E non manca l'attenzione alla solidarietà: raccolta fondi a favore del progetto Hol4All

Quest’anno il Circuito Ristogolf by Allianz, che festeggia il decimo anniversario, tornerà ad unire la passione per lo sport con l’amore per la cucina italiana: sei le tappe tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, presentate nel dettaglio in occasione della conferenza stampa del 9 maggio all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Anche per questo 2022 golf e buona cucina troveranno il loro punto ideale d’incontro. ristogolf.com

Il Circuito si svilupperà in più tappe: 6 in totale, attraversando Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, coinvolgendo numerosi chef tra i più rinomati della nostra Penisola.

18 maggio - Golf Club Castelconturbia

8 giugno - Golf Club La Margherita

29 giugno - Golf Club Lecco

20 luglio - Golf Club Milano

7 settembre - Golf Club Le Fonti

1 ottobre - Rimini Verucchio Golf Club

A chiudere il circuito 2022 l’evento “10 Years Ristogolf” al Grand Hotel Rimini dove, venerdì 30 settembre, per festeggiare il 10° anno ci saranno 10 chef romagnoli che faranno vivere agli ospiti un’incredibile esperienza del territorio.

Golf e buona cucina non sono gli unici valori che da tempo contraddistinguono il circuito. L’attenzione alla solidarietà rimane sempre alta: per il 2022 sarà promossa la raccolta fondi a favore del progetto Hol4All della Fondazione Allianz UMANA MENTE, per offrire ai bambini e ai ragazzi con malattie rare o gravi disabilità e alle loro famiglie una vacanza realmente inclusiva.