Golf, scommette su Tiger Woods e vince oltre un milione di dollari

16/04/2019

Erano 14 anni che Tiger Woods non vinceva la 'Green Jacket' e il suo trionfo nell'ottantatreesima edizione del Masters Tournament lo scorso weekend è costata alla nota agenzia di scommesse sportive inglese, 'William Hill', la bellezza di un milione e 190.000 dollari.

È questa la sbalorditiva cifra vinta da un anonimo appassionato che, come ha svelato ESPN, ha piazzato a Las Vegas una scommessa da 85.000 dollari sul successo dell'americano (quotato a 14) prima dell'inizio del torneo.

Una cifra davvero enorme, che supera anche quelle intascate dagli latri grandi protagonisti del torneo, Dustin Johnson, Brooks Koepka e Xander Schauffele, che per essersi piazzati al secondo posto alle spalle di Woods hanno guadagnato 850,667 dollari.

"È la nostra perdita più grande di sempre - ha dichiarato il direttore di 'William Hill', Nick Bogdanovich - ma quella di domenica sera è stata una grande giornata di golf".