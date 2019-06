Golf a luci rosse protagonista di una "gara" inglese: è polemica

25/06/2019

Premessa: il golf è un’altra cosa da quanto accadrà il prossimo agosto nella contea inglese dell’Essex. Quel giorno si vedrà un golf a luci rosse, almeno leggendo in giro quanto trapela su The Sink the Pink – Big Boy and Bigger Golf Day , manifestazione del contenuto sin troppo evidente. Top secret il nome del circolo che ospiterà una simile “competizione”. Dal punto di vista del club infatti è evidente il rischio di giocarsi la reputazione: da un lato anni di gare e di etichetta, dall’altra un picco di pubblicità che difficilmente spingerà chi gioca a golf da quelle parti.

Non ci sarà handicap di gioco, nessuna classifica lorda e/o netta quel giorno in campo. Siti e locandine sui social e non solo parlano di spogliarelliste, schiuma party e concorsi hot durante la giornata. Si vocifera di “trenta donne molto sexy e nude” e la “gara” rischia di trasformarsi in un concorso di magliette bagnate e schiuma party. O una gara al selfie più estremo. O una sfilata di caddies molto particolari. Nulla di più facile che si tratti di una iniziativa pubblicitaria, mirata a rilanciare la società di produzione che organizza il tutto. In attesa di vedere se sia una fake news o un evento “in carne ed ossa”, la notizia non è passata inosservata agli addetti ai lavori: secondo la rivista inglese “Women & Golf” si tratta di “un vero scandalo e un’offesa per le donne che praticano questo sport e vogliono diventare professioniste”. Come dargli torto?