Tony Hawk's Pro Skater 1+2: la storia dello skateboard come non l'avete mai vista

VIDEOGIOCHI

di

ALBERTO GASPARRI

Sono passati più di vent'anni da quando lo skateboard è entrato prepotentemente nelle case dei videogiocatori di tutto il mondo. Merito di Tony Hawk, autentico mito della tavola con le ruote, che ha dato il suo nome e il suo volto a una serie di titoli diventati perle nel panorama dei videogame. E ora, grazie ad Activision e Vicarious Visions, nostalgici e nuovi appassionati potranno rivivere quelle stesse emozioni in Tony Hawk's Pro Skater 1+2, il meglio di un capitolo leggendario di questo sport. Si tratta della fedele rimasterizzazione per PS4, Xbox One e PC dei primi due leggendari giochi del franchise, che riunisce tutti i livelli originali, gli skater e i trick storici con nuovi modi di giocare, nuovi campioni tra cui scegliere, nuova musica e tante altre chicche imperdibili. Comprese le modalità Create-A-Park e Create-A-Skater, che vi permetteranno di costruire il vostro skatepark dei sogni e vestire skater personalizzati, da condividere anche online.

Dobbiamo ammettere che, per noi che non siamo più ragazzini, è bastato un attimo per fare un tuffo nel passato una volta avviato il gioco per questa nostra recensione sulla console di Sony. Per tutti, è quasi indispensabile partire dal tutorial per imparare a governare lo skate come i migliori del mondo, anche da se seduti su un divano. Una scuola guida ricca e chiara, tutta in italiano, che in poco tempo vi permetterà di gettarvi nella mischia senza paura di sbagliare i tanti trick a disposizione grazie a un maestro d'eccezione come lo stesso Hawk. Poi si può iniziare a fare sul serio nel Tour in Skate, in pratica le campagne dei primi due Pro Skater. Una volta scelta la vostra superstar, tra le tante di ieri come lo stesso Hawk, Mullen e Caballero, ma anche di oggi come Huston e il figlio di Hawk, Riley, si parte.

Ad attendervi troverete le mappe complete dei due capitoli originali, con le più belle e storiche ambientazioni di livelli, che oggi appaiono ancora migliori grazie all'ottimo lavoro degli sviluppatori. Ciascuno con i propri obiettivi: dal collezionare le lettere di S-K-A-T-E, al raccogliere o distruggere oggetti vari, fino a stabilire punteggi record. Alla lunga potrebbe risultare un po' ripetitivo, ma resta piacevole da affrontare per trovare e provare nuove soluzioni. C'è comunque un interessante sistema di sfide che allungherà a dismisura la vita di questo gioco, con l'aggiunta di sbloccare trucchi, mappe e skate a sorpresa attraverso gettoni speciali e bambole d'alieno. Sfide da completare per ampliare il vostro guardaroba, il vostro garage e aumentare i vostri punti esperienza. Uno shop che è un autentico paradiso per gli amanti della tavola. Per non parlare della possibilità di creare il vostro parco ideale in modo semplice e intuitivo, con una serie di set che comprendono rampe, ringhiere, vasche, halfpipe e chi più ne ha, più ne metta. E a questo punto scatterà la sfida con i propri amici per chi ha lo skate park più bello e pazzesco del gruppo.

Il bello è che una volta impugnato il pad, tutto si è rivelato naturale fin dall'inizio. Ogni combinazione viene eseguita pressoché perfettamente ed è un attimo trovarsi a giocare per ore senza accorgersene. A questo punto l'unico limite sarà la vostra fantasia e il vostro coraggio, perché questo THPS 1+2 vi darà tutti gli strumenti per dare del filo da torcere allo stesso Tony Hawk. Merito anche di una fisica sempre presente e fedele alla realtà, che raramente propone movimenti fantasiosi. Sia in aria, sia in fase di atterraggio, tutto è ben realizzato e soltanto qualche caduta ci è apparsa un po' estremizzata.

Per quanto riguarda il multiplayer, qualche limite lo ha evidenziato il gioco in locale per via di un frame rate che non regge il confronto con il singolo. Insomma, lo schermo condiviso presta il fianco a qualche limite. Il fatto è che quando ci siamo avvicinati a questa modalità, ci eravamo già abituati a un comparto grafico e tecnico di primissimo livello, almeno considerata la data di nascita dei giochi originali. Tutto in pieno stile anni '90, coloratissimo e ricco di dettagli imperdibili. Anche grazie alla perfetta resa degli stessi skater, realizzati, almeno per quanto riguarda quelli storici, in versione attuale, rughe e capelli grigi compresi. Da lode è il sistema di illuminazione: dai tramonti, ai raggi di sole che filtrano nelle arene, per passare dalle ombre, tutto il comparto luce contribuisce a rendere coinvolgente l'atmosfera.

La ciliegina sulla torta resta però una colonna sonora davvero da brividi. Che siano pezzi originali o nuove tracce, non passa istante senza essere immersi in un flow da cui sarà impossibile uscire. E se una canzone proprio non vi piace, basta schiacciare un tasto per passare alla successiva. Insomma, questo Tony Hawk's Pro Skater 1+2 realizza i sogni di ogni skater professionista e di chi, da giovane, avrebbe voluto vivere in California con una tavola sotto i piedi...