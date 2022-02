Il folle mondo di OlliOlli World è a portata di skateboard

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato su Nintendo Switch il terzo capitolo di uno dei franchise a piattaforme più divertenti e stravaganti

di

Alberto Gasparri

Diciamoci la verità: chi, da ragazzo degli anni '80 ma non solo, non ha mai sognato di trasferirsi in California per imparare l'arte dello skateboard? Non è un caso che anche il mondo dei videogiochi, da sempre, abbia dedicato ampio spazio a questa che oggi viene considerata una vera e propria disciplina sportiva, tanto da essere approdata alle Olimpiadi, debuttando ufficialmente proprio la scorsa estate ai Giochi di Tokyo. Tra i tanti titoli a disposizione degli appassionati ce n'è uno un po' fuori dalle righe, ma che ha avuto un successo strepitoso, andato subito ben oltre le aspettative dei suoi stessi sviluppatori. Stiamo parlando di OlliOlli, il celebre franchise dedicato alla "tavola a rotelle", che oggi arriva in formato solo digitale su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con il suo terzo capitolo. OlliOlli World aggiunge ulteriore e folle divertimento all'acclamato e pluripremiato gioco di skateboard a piattaforme dello studio londinese Roll7 e di Private Division. E non c'era che da aspettarselo.

In questa nuova avventura ci si potrà lanciare a capofitto nel vivace e colorato mondo dell'isola di Radlandia, alla ricerca delle mistiche divinità della tavola da strada nel loro cammino verso il Gnarvana. Con il grande obiettivo di trovare il nuovo dio dello skate, che dovrà sostituire quello che sta andando in pensione. Radlandia, con i suoi paesaggi strani e pittoreschi, accoglie tutti a braccia aperte, permettendo ai nuovi giocatori di divorare la strada eseguendo i grab più micidiali senza il rischio di finire spiaccicati a terra e illustrando gradualmente i trick più epici mentre si esplorano le variegate e bizzarre aree di gioco.

Ogni pista disegnata all'interno dei cinque differenti biomi dell'isola, una sorta di paradiso degli skater, nasconde ben più di ciò che appare e ci sono tantissimi percorsi alternativi che aspettano solo di essere esplorati. Nel corso dell'avventura, i giocatori possono scoprire segreti, sbloccare ricompense speciali e completare missioni secondarie difficili. Per diventare gli intermediari tra gli uomini e gli dei. Dello skate, s'intende.

Il gameplay più che collaudato, anche in OlliOlli World offre un equilibrio perfetto tra concentrazione e relax, mentre i comandi precisi e semplici assicurano un'esperienza di gioco fluida e naturale. Che voi siate principianti o esperti, troverete sempre il livello di sfida giusto per voi. In più, chiunque potrà sbizzarrirsi ed esprimere il proprio essere. Grazie a opzioni di personalizzazione ricche e dettagliate, con un'incredibile varietà di pose, trick, indumenti e accessori, potrete diventare lo skater che avete sempre voluto essere e sfoggiare il vostro street style.

Oltre alla campagna di singolo, sono previste due modalità multiplayer asincrone: la Lega del Gnarvana e il Portale del Gnarvana. La Lega del Gnarvana è dedicata a coloro che adorano le sfide giornaliere e vogliono competere con il mondo per raggiungere il punteggio più alto. Il Portale del Gnarvana, invece, dà ai giocatori l'opportunità di generare livelli originali, in base a una certa gamma di parametri, e condividerli con gli altri (anche su piattaforme diverse) per scoprire chi è in grado di dominarli a colpi di trick.

Un gioco del genere sembra fatto apposta per essere goduto in piena libertà e per questo abbiamo voluto provarlo su Nintendo Switch. L'immediatezza è favorita dallo stile quasi arcade, che sa essere profondo e leggero allo stesso tempo, ma sempre e comunque entusiasmante. Una volta creato e modificato a piacimento il vostro skater (dalla fisionomia all'abbigliamento, dallo skate agli accessori), dovrete affrontare una serie di gare che hanno nell'arrivare al traguardo il principale degli obiettivi. Il tutorial vi darà una mano, ma basteranno davvero pochi minuti per sentirvi dei re dello skate. Attenzione, però. Se vorrete davvero diventare la nuova divinità di questo sport, dovrete perfezionare le vostre capacità e per farlo servirà pratica ed esperienza. Anche perché OlliOlli World non è solo partire dal punto A per arrivare al punto B. Per aumentare il vostro livello, e soprattutto il vostro punteggio, dovrete dimostrare di saperci davvero fare, centrando gli obiettivi previsti e superando le sfide che si susseguiranno nei vari biomi.

Di certo il sistema di controllo vi darà una grossa mano: un tasto per accelerare con il piede a terra, il movimento delle levette per eseguire le acrobazie e un altro tasto per cambiare corsia dove è possibile. Tutto qui. Difficile trovare difetti anche dal punto di vista tecnico. Perché lo stile da cartone animato a tinte pastello si adatta perfettamente al genere del gioco, con personaggi magistralmente disegnati nella loro bizzarria e la possibilità di crearne altrettanti a vostro piacimento.

Con l'avanzare della sfida, le piste si fanno sempre più fantasiose e complesse, circondate da oggetti quasi surreali, ma in perfetto tema "fuori dagli schemi" nel loro design. Ma mai banale. Tanto che anche se le avete già completate, vorrete tornarci più e più volte per mettere alla prova i vostri miglioramenti. La fluidità dell'azione è uno degli altri grandi punti di forza che porta il divertimento ai massimi livelli fin dalle prime battute.

A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa poi il reparto audio. La colonna sonora presenta vari brani in stile funky e dintorni, mentre gli effetti non sono mai invasivi, quasi minimali, ma perfettamente adatti allo stile cartoonesco di tutto l'impianto. Quanto ai dialoghi tra i vari protagonisti della vostra banda, sono divertenti senza essere sfacciati e anche se figurano solo in modo testuale sullo schermo (li ascolterete in una lingua sconosciuta), completano bene l'idea del gioco, a metà strada tra cartone animato e fumetto. Chiaramente sono tutti in italiano visto che il gioco è localizzato anche per noi. Insomma, un lavoro ben fatto, rifinito e accurato sotto ogni punto di vista, che con il passare del tempo vi catturerà sempre più. Preparatevi a qualche ramanzina, perché non sarà facile scendere dal vostro skate per andare a studiare o lavorare. Mannaggia.