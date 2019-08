eWorld Cup: la finale mondiale di FIFA 19 in diretta su Italia 2

L'EVENTO

Ancora una volta Mediaset è la casa degli eGames. Dopo la cavalcata della Francia campione del mondo nella Fifa eNations Cup di aprile, stavolta l’appuntamento è con il torneo più importante del mondo, la coppa più prestigiosa, il montepremi più alto della stagione: la finale della Fifa eWorld Cup 2019 domenica alle 18.30 su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) in diretta dalla O2 Arena di Londra. In due parole: il mondiale.

Di meglio, con il joypad in mano, non ce n’è. Dei 32 giocatori di Fifa 19 più forti del mondo (i 16 migliori dei ranking assoluti di PlayStation e Xbox) qualificati per l’evento iniziato venerdì 2 agosto, ne sono rimasti 4 in corsa: il campione in carica Mossad "MSdossary" Aldossary (Arabia Saudita, Xbox), Fouad "Rafsou" Fares (Francia, Xbox), Nicolas “Nicolas99FC” Villalba (Argentina, PlayStation) e Mohammed “MoAubameyang” Harkous (Germania, PlayStation).

Chi vincerà le semifinali con la rispettiva console di riferimento, si sfiderà nel main event, la finale incrociata su entrambe le piattaforme che assegnerà la coppa. Il vincitore potrà farsi un giro per Piccadilly Circus con 250 mila dollari in tasca (100 mila al secondo classificato). L’evento trasmesso online su YouTube e Twitch per la prima volta in sei lingue (inglese, spagnolo, arabo, portoghese, cinese e tedesco), verrà raccontato in italiano da Franco Piantanida, Luca Pagano (fondatore del team QLASH) e Simone “Lamella” Sfolcini (caster, allenatore e giocatore specializzato in Fifa Ultimate Team).