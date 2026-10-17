Elezioni Fisg, Pesenti: "Ripartiamo dalla base: impianti, metodi nuovi e attenzione ai giovani"

Dell’attuale gestione Pesenti riconosce i risultati e la capacità di dare visibilità alla Federghiaccio, ma critica il metodo: "Il presidente Gios ha fatto grandi cose, si è saputo muovere molto bene nelle relazioni e ha portato visibilità alla Federazione, ma è stato anche un uomo solo al comando, trascurando un po’ le società. Dopo le Olimpiadi, un’esperienza stupenda, ci ritroviamo con una base ridotta di praticanti. Manca il ricambio, tanti campioni smetteranno nei prossimi anni o hanno già smesso. È mancata una visione di lungo periodo".