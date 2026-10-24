Tamberi proclamato miglior atleta europeo del 2026 da European Athletics

"È stata una stagione incredibile. Vincere l'oro agli Europei nel giorno del primo compleanno di mia figlia è stato pazzesco, ed è per questo che ho chiesto a tutto lo stadio di cantarle 'buon compleanno'. Sono un atleta che vuole dare il massimo nel giorno che conta. Il segreto dell'atletica italiana? Stiamo ottenendo risultati 'crazy' anche con i giovani. Non so quale sia il segreto ma credo che tutti abbiano cominciato a pensare che niente fosse impossibile e che tutto potesse accadere. Le 5 medaglie d'oro di Tokyo ci hanno aperto la mente. Credo genuinamente che la nostra squadra possa ancora crescere, perché i giovani sono ancora più forti di noi e Los Angeles ce lo dirà. Sono solo un po' dispiaciuto perché non mi avete inserito nella lista delle 'rising stars'.(ovviamente scherzando ndr). La mezza barba? È il momento in cui mi trasformo da persona normale ad atleta."