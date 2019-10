Wrc: Tanak è il nuovo campione del mondo

RALLY

È finito dopo sei anni il lungo regno di Sebastien Ogier nel Mondiale rally. A detronizzarlo è stato Ott Tanak che si è laureato nuovo campione del mondo alla guida della Toyota Yaris. L'estone ha chiuso i conti in Catalogna con una gara d'anticipo grazie al secondo posto alle spalle di Thierry Neuville (Hyundai) e alla vittoria nella Power Stage. "Ho raggiunto l’obiettivo della mia vita, è stato molto difficile gestire la pressione durante tutto il fine settimana. Ringrazio la squadra", le parole del felicissimo Tanak navigato da Martin Jarveoja.

"Gestire la pressione durante il fine settimana non è stato per niente semplice. Ho dovuto correre cercando di stare lontano dai rischi, ma alla fine il team mi ha dato un’auto perfetta ed è arrivato il nostro primo titolo", l'analisi del 32enne estone che dopo 15 anni ha rotto l'egemonia francese Loeb-Ogier. Quest'ultimo ha abdicato alla guida della Citroen con l'ottavo posto in Spagna.