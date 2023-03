Sparco al Rally di Sardegna: è partner ufficiale

L'ANNUNCIO

© Sparco Sparco sarà partner ufficiale del Rally Italia Sardegna 2023 in programma dal 1 al 4 giugno sull’Isola dei Quattro Mori come sesto round del FIA World Rally Championship. Una partnership che non poteva mancare nell’edizione celebrativa dei vent’anni dato che sia il Rally d’Italia che Sparco hanno rappresentato nel corso degli anni l’essenza e l'eccellenza del Made in Italy che ruota intorno al mondo dei rally. Due storie di successo che hanno spesso incrociato le loro strade proprio sulle prove speciali sarde. L’azienda torinese sarà fornitore ufficiale di tutto il teamwear per il personale e lo staff impegnato nell’organizzazione della gara nonché rivenditore ufficiale del merchandising Rally Italia Sardegna, round italiano del FIA WRC, in vendita, nei giorni del rally all’interno del Parco Assistenza di Olbia.

La collaborazione del Rally Italia Sardegna e Sparco si inserisce all’interno dell’importante partnership del brand piemontese con ACI Sport che negli ultimi anni ha portato ad una notevole esposizione del marchio come title sponsor dei principali campionati italiani sia di rally che di pista nonché su tutte le tappe dei campionati mondiali organizzati e patrocinati dalla Federazione sul territorio italiano. Una collaborazione che ripercorre la lunga storia dell’azienda italiana che, da oltre 46 anni, veste piloti, equipaggi e team in ogni categoria del motorsport mondiale, con particolare predilezione per le case automobilistiche presenti sul palcoscenico del WRC che, nessuna esclusa, hanno avuto negli anni Sparco come partner tecnico, in ultimo (per il 2023) M-Sport Ford World Rally Team.

© Sparco

"Rafforzare la partnership tra Sparco e il Rally Italia Sardegna - ha commentato il Presidente dell'Automobile Club d'Italia- è un grande orgoglio che unisce due eccellenze italiane e si inserisce all'interno dell'intensa collaborazione di ACI Sport con Sparco che negli ultimi anni è diventato title partner dei nostri principali campionati sia di rally che di pista a partire dal Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che ne ha preso anche il nome. Unire queste due eccellenze dello sport Made in Italy in occasione delle celebrazioni per i primi vent'anni del Rally Italia Sardegna consentirà di restituire ulteriore pregio al round italiano del World Rally Championship che tuteliamo, promuoviamo e sosteniamo con grande impegno insieme alla Regione Sardegna".

“Siamo orgogliosi di poter essere parte dell’edizione numero 20 del Rally Italia Sardegna - ha commentato Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco - Si tratta di un momento veramente importante per la storia del rallysmo italiano e per lo sport tricolore in generale. Due decenni di sfide sulla terra della Sardegna che ci hanno visto sempre protagonisti della sfida per la vittoria e che ci hanno reso particolarmente orgogliosi di rappresentare l’Italia nell’unica gara italiana del WRC insieme alla federazione italiana e ai i team di cui siamo partner tecnici. Proseguiamo un percorso iniziato già lo scorso anno che garantirà ancora grande visibilità al nostro brand specie in un anno così importante per questo appuntamento”.