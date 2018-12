Rally, Rossi vede il settimo successo a Monza

08/12/2018

Una splendida cornice di pubblico ha fatto da sfondo alla seconda giornata della 38.a dizione del Monza Rally Show. Una tappa composta da tre prove speciali, tra le quali la Grand Prix di 44.830 metri che ha messo alla prova le vetture e l’abilità dei piloti. Valentino Rossi ha terminato la giornata in prima posizione. A bordo della super performante Ford Fiesta WRC Plus, il Dottore ha dominato su tutta la concorrenza, vincendo tutte e tre le speciali e rifilando al termine della prova più lunga 16’’6 al finlandese del Mondiale rally Teemu Suninen, che non è parso in grado di riuscire a reggere il ritmo di Rossi. Il pesarese ha chiuso la giornata con un vantaggio complessivo di 49’’6 sul finlandese e di 1’21’’7 su Roberto Brivio, a sua volta con un vantaggio di 9”3 su Alessio "Uccio" Salucci. Difficoltà invece per Tony Cairoli: il campione di motocross dopo le prime due speciali di giornata, che gli avevano permesso di mantenere il terzo posto assoluto, è sprofondato settimo a 1’49’’5 da Rossi al termine della Grand Prix.