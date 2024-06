Incidente per Ogier in Polonia: in ospedale per accertamenti

© Goldap.info

L'otto volte campione del mondo rally Sebastien Ogier è stato vittima di un incidente stradale durante i preparativi del Rally della Polonia che scatta giovedì 27 giugno con lo shakedown e si svolge nel nord-est del Paese. Il pilota francese della Toyota è stato trasportato in ospedale per accertamenti e - nonostante la gravità dell'incidente - non sarebbe in pericolo di vita. La Toyota Yaris (il modello stradale, non quello da gara) del quarantenne campione originario di Gap e del suo navigatore e connazionale Vincent Landais si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra auto (una Ford station wagon), a bordo della quale si trovavano due persone. Si sospettano (ma non ci sono conferme) lesioni alla colonna vertebrale e al torace per almeno due delle quattro persone coinvolte nell'incidente, avvenuto intorno alla dieci di questa mattina su una strada sterrata in una zona collinare, apparentemente appena oltre un dosso e quindi verosimilmente in condizioni di limitata visibilità. Ogier e la persona che si trovava alla guida dell'auto proveniente dalla direzione opposta sono stati evacuati con l'elicottero, Landais e il passeggero dell'altra auto invece via terra in autoambulanza.