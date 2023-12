Morto Gil de Ferran, ex vincitore della 500 Miglia di Indianapolis

© Getty Images

Finale di 2023 tragico per il mondo dell'automobilismo da corsa. A 56 anni è morto Gil de Ferran, vincitore della 500 Miglia di Indianapolis nel 20023 e due volte campione in IndyCar (2000 e 2001). Fatale per il pilota brasiliano sarebbe stato un infarto mentre si trovata in Florida per una corsa privata a Opa Locka. De Ferran stava gareggiando con il figlio Luke al Concourse Club, quando ha accostato dicendo di non sentirsi bene. Trasportato subito in ospedale, è spirato poco dopo. Era consulente McLaren in F1 e non solo.