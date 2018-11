La storia si ripete: Vettel in gara con Schumacher

21/11/2018

Schumacher e Vettel in un caldo abbraccio, trionfatori della Coppa delle Nazioni nell’ambito della Race of Champions. E’ successo ben 6 volte tra il 2007 e il 2012, con i due tedeschi a dominare la scena al volante di vetture di ogni tipo su tracciati non proprio banali ricavati nei palasport di tutto il mondo.



Adesso, la storia si ripete. Mick al posto di Michael al fianco di Sebastian per una nuova edizione del tradizionale show invernale. Il 19enne figlio d’arte e fresco campione europeo della Formula 3 insieme al ferrarista di cui, secondo i sogni del popolo rosso, dovrebbe diventare tra qualche anno l’erede al volante della vettura di Maranello. Intanto, il 19 2 20 gennaio a Città del Messico, un primo contatto che sarà anche sfida per la classifica individuale della Race of Champions, che tradizionalmente da esibizione si trasforma dopo pochi giri di pista in feroce competizione, condita dall’orgoglio nazionale. La coppia Schumacher-Vettel, inutile dirlo, parte favorita.