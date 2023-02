La F1H2O batte tutti e torna in Cina: si corre a Zhengzhou

UFFICIALE

Il Mondiale di motonautica è il primo evento internazionale a disputarsi in Cina dopo il Covid

© ufficio-stampa F1H2O batte tutti e torna in Cina. H2O Racing, infatti, ha confermato che si correrà a Zengzhou la seconda tappa del Mondiale dal 28 al 30 aprile prossimo. Un annuncio importante perché si tratta del primo evento internazionale a disputarsi in Cina dopo il Covid. Nicolò di San Germano, fondatore di H2O Racing ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di essere il primo sport internazionale a tornare in Cina dopo gli anni della pandemia. Questo paese è stato la casa di H2O racing negli ultimi 30 anni. Questo nostro ritorno in Cina, dopo le ultime due gare "back to back" a Xiamen nel 2019, darà una incredibile spinta al nostro Campionato".

Zhengzhou è la capitale e la più grande città della Provincia di Henan nella regione centrale del paese. È adagiata sulle rive del fiume Giallo ed è il più grande hub di trasporto che collega il paese con l'Europa e oltre.

Il promoter dell'evento ha anche voluto ringraziare la Federazione Motonautica Cinese (CMA) e l'organizzatore locale Tianrong per essere riusciti adorganizzare un evento in così breve tempo immediatamente dopo la riapertura del paese. "Tianrong ha così ancora una volta confermato di essere all'avanguardia nel settore degli eventi in Cina", ha concluso Nicolò di San Germano

Il countdown è ora sulla partenza del 2023 UIM F1H2O Kopiko Grand Prix of Indonesia, prima tappa della Campionato, che si svolgerà sul Lago Toba, nel nord dell'isola di Sumatra, dal 24 al 26 Febbraio.

Una delegazione della città di Zhengzhou sarà presente alla gara per la cerimonia ufficiale del passaggio della bandiera di F1H2O divenuta ormai una tradizione nelle gare del Campionato.