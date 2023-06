Goodyear-LMGT3, è ufficiale l'accordo con Wec e Elms

FORNITORE UNICO

Contratto triennale a partire dal 2024

© ufficio-stampa Goodyear è stata scelta come fornitore esclusivo di pneumatici per la categoria LMGT3 del FIA World Endurance Championship (WEC) e della European Le Mans Series (ELMS). L’accordo triennale partirà dal 2024. L’attesissima nuova categoria sostituirà le categorie LMGTE Am del WEC e LMGTE dell'ELMS. In queste nuove categorie saranno presenti alcuni dei brand di auto sportive più famose e desiderate al mondo. Dal punto di vista tecnico, la sfida più grande per Goodyear si concentrerà sul realizzare un pneumatico per auto con diversi tipi di trazione. Goodyear svilupperà nuovi pneumatici per la categoria, avvalendosi dell’esperienza maturata in oltre 60 anni di attività motorsport.

Nelle gare endurance, Goodyear è attualmente il fornitore esclusivo della categoria LMP2 nel WEC e di entrambe le categorie LMP2 e LMGTE nell'ELMS. Lo sviluppo delle nuove specifiche è già in corso e sono previsti diversi test nel corso del 2023 in Europa e in Nord America. Goodyear utilizzerà una serie di circuiti per sviluppare e testare il pneumatico prima del suo debutto, concentrandosi su alcuni dei circuiti più impegnativi per i pneumatici.

Diversi produttori di GT3 saranno coinvolti nel processo di test. Come in altri progetti di endurance, la longevità del pneumatico sarà un aspetto fondamentale. Come minimo, Goodyear mira a ottenere doppi stint su tutti i circuiti e tripli stint a Le Mans. Ulteriori dettagli sullo sviluppo del pneumatico saranno rivelati nel corso dell’anno. Ben Crawley, Direttore Motorsport EMEA, Goodyear: "Siamo entusiasti di iniziare una nuova era con LMGT3 nel WEC. La notizia testimonia l'impegno di Goodyear nel programma di gare a lungo termine e tutti i membri del team attendono con ansia un'entusiasmante stagione 2024 e oltre”.