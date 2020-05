eRACE4CARE, adrenalina e divertimento: che spettacolo

al simulatore

Grande successo per eRACE4CARE! Spettacolo, adrenalina e sportellate per molti piloti professionisti che si sono sfidati su Assetto Corsa categoria GT3 per beneficenza. Alessio Rovera e Luca Lorenzini, su Ferrari 488 GT3, hanno vinto la gara d’apertura di Monza. A Barcellona piloti e simracers hanno anche dovuto fare i conti con la pioggia, che non ha però impedito a Tommaso Mosca e Daniele Floris, su Mercedes-AMG GT3, di aggiudicarsi il secondo round di eRACE 4 CARE.

Nella seconda giornata hanno affrontato i circuiti del Nurburgring e di Spa- Francorchamps. Sul tracciato tedesco la vittoria è andata a Edoardo Liberati e Gabriele Semeraro, al volante di una Lamborghini Huracan GT3 Evo: il forte pilota italiano ha dovuto lottare fino alle ultime curve con la Bentley Continental GT3 di Stefano Conte. Quest’ultimo, uno dei simracers più in gamba, lo scorso anno a Vallelunga ha conquistato la medaglia di bronzo per l’Italia nella Digital Cup della prima edizione degli FIA Motorsport Games, una sorta di Olimpiadi del Motorsport che si sono svolte sul tracciato romano.

Nella gara conclusiva, sul circuito belga che ancora oggi è il più amato dai piloti, un incidente che ha coinvolto al via oltre 20 vetture ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa e a ripetere, dopo qualche minuto, la procedura di partenza. Nonostante ciò la coppia Rovera-Lorenzini ha fatto il bis in una gara molto combattuta e avvincente, come sempre di solito avviene sull’impegnativo tracciato delle Ardenne.

RACCOLTA FONDI

Si può partecipare all’asta per aggiudicarsi la tuta ufficiale che Robert Kubica utilizzerà per il DTM 2020, grazie a Freem. Verrà consegnata alla fine della stagione, con una dedica speciale di Robert e Freem.

Questo il link per formulare un’offerta

https://esportmaster.net/sim-racing-for-care/erace-4-care-tuta-2020-robert-kubica-asta-freem/

Oppure l’opera The Magic 1994 - 2004 realizzata in soli 5 esemplari da Alessandro Rasponi in occasione del decennale della scomparsa di Ayrton Senna. L’artista modenese mette a disposizione una delle sue opere, quella denominata “The Magic” e dedicata all’indimenticato e leggendario campione di Formula 1: una stupenda realizzazione a tiratura limitata realizzata in occasione del decennale della scomparsa del pilota brasiliano. L’opera originale venne consegnata a Imola in occasione della grande mostra dedicata ad Ayrton alla sorella Viviane Senna. L’opera all’asta avrà una dedica dell’artista per chi se la aggiudicherà.

Questo il link per formulare un’offerta

https://esportmaster.net/esport-games/simracing-esport/the-magic-opera-dedicata-ayrton-senna-asta-erace-4-care/

O può acquistare una postazione di guida Trak Racer RS6 MK3 – Special Edition eRACE 4 CARE (con sedile) https://www.trakracer.it/negozio/postazioni-di-guida-trak-racer/trak-racer-rs6-mk3-special-edition-erace-4-care/

Il ricavato della vendita di questo modello sarà devoluto alla nostra raccolta fondi.