Premiata l'Audi RS Q e-tron: un passo verso il futuro sostenibile

IL RICONOSCIMENTO

Un'ulteriore spinta motivazionale per Audi poco prima della sua seconda uscita nel Rally Dakar

Dopo una pausa forzata di due anni a causa del Coronavirus, si è tenuto a Londra il World Motorsport Symposium della rivista specializzata Race Tech, dove esperti provenienti da tutto il mondo si scambiano opinioni sulle ultime tendenze del motorsport. All'Audi RS Q e-tron è andato il premio "Racecar Powertrain of the Year".

"Vincere questo premio e poterlo ritirare per conto di Audi a Londra è stato un momento emozionante e incredibilmente speciale", afferma Stefan Dreye, che, in qualità di Head of Development Audi Sport Racing, è responsabile dello sviluppo dell'innovativa catena cinematica dell'Audi RS Q e-tron. "L'intero team può essere orgoglioso di questo premio".

Audi ha fatto ancora una volta la storia dell'innovazione con l'Audi RS Q e-tron. Nella sua prima uscita al Rally Dakar, Audi ha celebrato quattro vittorie di tappa al suo primo tentativo. A marzo, Stephane Peterhansel e Edouard Boulanger hanno vinto l'Abu Dhabi Desert Challenge.

Nel 2023, inoltre, Audi utilizzerà per la prima volta un carburante sostenibile al Rally Dakar. Il carburante consente di risparmiare oltre il 60% di emissioni di anidride carbonica.