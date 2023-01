Dakar: terza vittoria di fila per Loeb, Branch si supera nelle moto

DECIMA TAPPA

Al-Attiyah resta saldamente al primo posto della classifica generale delle auto. Nelle moto, invece, c'è il sorpasso di Kevin Benavides ai danni di Howes

© Getty Images Non c'è due senza tre, e il detto vale soprattutto per Sébastien Loeb. Il francese della Prodrive ha conquistato la decima tappa di Dakar 2023, un primo tratto all'interno del deserto di sabbia più grande al mondo (Empty Quarter) di 114 chilometri, firmando così il suo terzo successo consecutivo. Per quanto riguarda le moto, invece, è stato il pilota della Hero, Ross Branch, a ottenere la seconda vittoria personale in questa Dakar.

AUTO

È Sébastien Loeb il più veloce a completare i 114 chilometri di decima tappa, con partenza da Haradh e arrivo a Shaybah, della 45ª edizione della Dakar. Per l'alsaziano della Prodrive si tratta del terzo successo consecutivo, il quarto totale, con due minuti e 30 secondi di vantaggio sull'Audi di Mattias Ekström e oltre cinque minuti sulla Toyota di Lucas Moraes. Quarto posto finale per il campione in carica e leader della classifica generale, Nasser Al-Attiyah, che registra oltre un'ora di vantaggio rispetto al compagno di squadra Moraes e mantiene salda tra le mani la vittoria di questa Dakar 2023 (salvo colpi di scena nelle ultime tappe rimaste).

MOTO

Ross Branch ha vinto la tappa con 21 secondi di vantaggio su Adrien van Beveren (Honda), aggiungendo una seconda vittoria al suo palmarès in questa Dakar e regalando a Hero la terza vittoria di tappa. L'impatto sulla classifica è minimo, dato che una serie di guasti meccanici nella prima parte del rally-raid ha messo il botswaniano fuori dalla lotta per il titolo. Michael Docherty (Husqvarna) è arrivato terzo, a 30 secondi di distanza, con Kevin Benavides (KTM) a un minuto. Il campione argentino della Dakar 2021 è passato al comando della classifica generale, con l'ex-leader Skyler Howes a 1'29" e Toby Price a 2'10".