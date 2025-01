Dakar 2025, ottava tappa: Lategan allunga nelle auto, Schareina si impone nelle moto

AUTO

Doveva arrivare una grande risposta di Hategan e della Toyota e il sudafricano non tradisce: l'ottava tappa va proprio al leader della generale, che vince con il tempo di 4h51'54" davanti al compagno di squadra Botterill, con la Century Racing che si prende terzo e quarto posto con Serradori e Minaudier. La vera notizia di giornata, però, è la sesta piazza di Yazeed Al Rajhi: il saudita, padrone di casa e principale inseguitore di Hategan, infatti, si presentava alla partenza di Al Duwadimi con solo 21" di ritardo, ma all'arrivo di Riyadh e dopo 733 km di prova torna a +5'41", incassando dunque più di cinque minuti di distacco in giornata. Ulteriormente staccato Mattias Ekstrom: lo svedese della Ford è sedicesimo, fuori dalla top 10 così come Nasser Al-Attiyah, undicesimo al traguardo. La sensazione è che la corsa possa essersi ridotta a due: Hategan e Al Rajhi.