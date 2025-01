Dakar 2025, nona tappa: Benavides fa il bis, cambia il leader nelle auto

Due anni fa la Dakar aveva affrontato la medesima tappa: 589km da Riyad ad Haradh, tante rocce e tanti punti ostici nei 357km di speciale. L'aveva spuntata Luciano Benavides, che evidentemente deve sentirsi particolarmente a suo agio su questo tipo di terreno, perché fa nuovamente il vuoto. La maledizione dell'apripista non colpisce l'argentino, che sfrutta al meglio i bonus conquistati partendo per primo e fa suo il secondo successo di tappa consecutivo, bissando la vittoria di ieri. Crono di 3h15'38" per il fratello d'arte, che porta a sette i successi di Ktm (cinque per Sanders) in quest'edizione: non ne arrivavano così tanti dal 2018, in una Dakar che fu trionfale per i colori austriaci col successo di Matthias Walkner e tre moto nei primi quattro. Benavides precede van Beveren (+1'54") e il compagno Sanders (+3'04"), poi ecco le Honda ufficiali di Brabec (+3'39") e Howes (+4'40") a precedere la Hero superstite di Cornejo (+4'55"). Settimo l'altro duellante per la vittoria Tosha Schareina, che cade a inizio tappa e perde terreno, chiudendo a 6'46" dal vincitore: top-10 per Canet, dominatore nella classe Rally2, Doveze e Santolino. Nella classifica generale Daniel Sanders prosegue nel suo dominio, scalfito solo da qualche minuto lasciato qua e là quando si ritrova ad aprire la strada. L'australiano e la sua Ktm guidano autorevolmente con 14'45" su Schareina e 20'21" su van Beveren, che salirebbero sul podio virtuale con le loro Honda. Quarto Benavides (+27'44") davanti a Brabec (+31'31"), Howes (+38'39") e Cornejo (+55'23"). Ottavo Canet a quasi un'ora e mezzo di ritardo, mentre Santolino e Rui Gonçalves chiudono la top-10 con le loro Sherco e un distacco che sfiora le tre ore. Domani si prosegue con una tappa atipica: solo 120km di speciale nei 640km verso Shubaytah, ma sono tutti sulla sabbia e tra le dune. Occhio alla navigazione e a quegli errori che potrebbero costare carissimi.