Aquabike e F1H2O sono pronte a tornare in Sardegna

Dopo lo stop forzato per il Covid-19 Aquabike e F1H2O sono pronte a ripartire dalla Sardegna. Appuntamento a Olbia per il primo round dell'UIM-ABP AQUABIKE WORLD CHAMPIONSHIP, ma la data è ancora non è nota: le indiscrezioni parlano della prima metà dell'anno con i primi caldi. La carovana H2O Racing, però, è anche al lavoro per raddoppiare l'impegno e correre in una località del sud dell'isola. Non solo moto d'acqua, ma l'idea in cantiere è quella di far disputare anche la prima tappa dell'UIM-F1H2O WORLD CHAMPIONSHIP. Un'occasione importante per dare ancora più prestigio alla Sardegna.