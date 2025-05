Alfa Romeo, Jasmine Paolini nuova Brand Ambassador

Come Brand Ambassador, nei prossimi mesi Jasmine Paolini sarà protagonista di diverse iniziative di comunicazione di Alfa Romeo, rappresentando il marchio in eventi nazionali e internazionali e consolidandone l’immagine come simbolo di stile italiano e performance esaltanti nel panorama globale. Inoltre, come ogni modello del Biscione è progettato per eccellere in qualunque contesto, Jasmine affronta ogni sfida con uno stile inconfondibile, che le consente di superare qualunque ostacolo. Senza contare che entrambe le icone italiane sono capaci di suscitare emozioni uniche, viscerali, nel pubblico di tutto il mondo.