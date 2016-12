FEDERICA NARGI: CINQUANTA SFUMATURE DI MYKONOS

Le sue foto con lato (b) in bella mostra hanno sconvolto Mykonos. Le sue foto con le curve degne della più sexy bagnina di Baywatch, sono state riprese dai più importanti siti sportivi e non, italiani e non. Il suo bikini è diventato attrazione per paparazzi e turisti. Federica Nargi vince il titolo di “The Body” durante questo bollente inizio d'estate. Sport Mediaset l'ha intervistata mentre trascorre le ultime ore in Grecia, sola soletta senza il suo Alessandro Matri convocato da mister Antonio Conte in Nazionale. Eppure...

D. Vacanza programmata, vacanza rovinata...

R. «Io e Alessandro volevamo fare un viaggio che non fosse su un'isola sperduta, dall'altra parte del mondo, con tante ore di volo. Così abbiamo pensato a Mykonos. Doveva essere la nostra settimana di vacanza romantica ma è arrivata la convocazione in Nazionale e l'ho sostituito, al volo, con Max e Cristina i miei più cari amici.

D. Traditrice! Tu da sempre affezionata a Formentera, hai scelto Mykonos.

R. «Pura voglia di cambiare. L'isola greca mi ha stupito: magica, piena di energia positiva, selvaggia e internazionale con pochissimi italiani incontrati. Ma tranquilli presto mi rivedrete alle Baleari».

D. Raccontaci la tua Mykonos da “single”.

R. «Il divertimento, l'allegria e le danze iniziano già nel primo pomeriggio sulle spiagge. Mi sembra di rivivere la vecchia Formentera quando gli aperitivi erano permessi a qualunque orario, senza privazioni per leggi da rispettare. Mentre la sera i ragazzi si affollano tra i numerosi bar presenti in città. Idem io. Li ho girati quasi tutti».

D. Numero di selfie fatti, sincera. Lo so che sei una maniaca di selfie.

R. «Infinito. Con il mio amico Max i selfie non sono mai abbastanza».

D. Numero di paparazzi che ti hanno inseguito?

R. «Non tantissimi ma devo ammettere che sono stati molto discreti e con una buona mira (sorride, ndr).

D. Come proseguiranno le tue vacanze?

R. «A Formentera con Alessandro. Alle Baleari, si sa, non rinunciamo mai».

D. Essere eletta con il lato (b) più hot dell'estate, te gusta?

R. «Ho letto tantissimi titoli e commenti e mi fa molto piacere come farebbe piacere a qualsiasi donna o uomo, sia chiaro».

D. Il segreto per mostrare e mantenere queste curve?

R «Dire che seguo una sana alimentazione sarebbe una bugia, come sarebbe una bugia dire che vado tutti i giorni in palestra. Per ora ringrazio madre natura e la mia giovane età».

D. Di che cosa ti sei ingozzata a Mykonos?

R. «Pita, yogurt e la baklava. Ma perché sono ingrassata? (ride, ndr)».