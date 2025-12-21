Logo SportMediaset

De Silvestri: "Vogliamo vincere la Supercoppa, daremo tutto"

Le sue parole ai nostri microfoni.

21 Dic 2025 - 14:34
01:07 

Lorenzo De Silvestri ha parlato alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana in cui il suo Bologna affronterà il Napoli: "Dovremo cercare di tirare fuori il massimo di ognuno di noi anche con le parole. Questo è molto bello, perché tutti parliamo e non c'è un solo leader. Noi in squadra siamo una bella realtà sotto il profilo umano. Ciascuno di noi prende l’iniziativa per tirare fuori il massimo da tutti anche con le parole. Avere un solo leader non è bello, noi ne abbiamo tanti. Orsolini ha motivato tutti prima dell’Inter. La Coppa è qui, noi siamo qui, credo che l’affronteremo al meglio e sotto questo punto di vista sono fiducioso. Io vado a braccio su quelle che sono le mie sensazioni. Metto a disposizione la mia esperienza di 20 anni di Serie A. Il nostro gruppo sono tre anni che performa a livello incredibile. Io sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. c’è una grande predisposizione alla voglia di fare gruppo. Tutti sono coinvolti nelle dinamiche dello spogliatoio” .

