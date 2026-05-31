Trevisani: "Juve, ma quale scudetto! Devi puntare... l'Europa League"

Secondo il giornalista, i bianconeri non sono ancora pronti per competere con l'Inter nella vittoria del campionato e allora l'obiettivo realistico dev'essere un altro.

31 Mag 2026 - 16:08
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