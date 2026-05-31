Tacchinardi: "Le parole di Cambiaso inaccettabili, alla Juve bisogna cambiare mentalità!"

Le recenti dichiarazioni dell'esterno sono il simbolo della squadra bianconera attuale: l'ex calciatore reclama un cambiamento drastico, ecco quale.

31 Mag 2026 - 16:18
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