Biasin: "L'Inter deve puntare su Stankovic, può diventare il faro del futuro"

Il giornalista dà un consiglio di mercato alla società nerazzurra: il centrocampista serbo rientra dal prestito al Bruges, cosa fare con lui?

31 Mag 2026 - 12:11
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