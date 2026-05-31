"Maicon e le 50 birre", "Brozovic matto come un cavallo", "Pirlo un insospettabile": i giocatori più pazzi

Ranocchia, Tacchinardi, Viviano e Pazzini svelano quali sono stati i compagni più scatenati con cui hanno condiviso lo spogliatoio.

31 Mag 2026 - 16:46
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