"Chivu è meglio di Inzaghi": Sabatini era stato un 'veggente'?

La frase diventata virale a inizio stagione fa ancora discutere tutt'oggi: alla fine, però, ha avuto ragione il nostro opinionista?

31 Mag 2026 - 19:15
02:39 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo