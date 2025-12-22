Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
milano cortina 2026
olimpiadi invernali

La consegna dei gradi di Maresciallo a Federica Brignone

Si è tenuto questo pomeriggio presso i Saloni di Rappresentanza della caserma "Salvo D'Acquisto" di Roma Tor di Quinto

22 Dic 2025 - 19:30
00:23 