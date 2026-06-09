mondiali 2026

Tra passato leggendario e futuro: il reportage dallo stadio Azteca in Messico

Fu il teatro della partita del secolo Italia-Germania 4-3, ospiterà il primo match dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica

09 Giu 2026 - 11:47
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