mondiali 2026

Proteste e scontri: tensione a Città del Messico a poche ore dai Mondiali

Il nostro inviato Daniele Miceli racconta clima e sensazioni in Messico che attende l'esordio Mondiale tra emozione e ansia

09 Giu 2026 - 12:02
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