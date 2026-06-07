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Pazzini: "Brutto non essere ai Mondiali, ora riaffiora la delusione"

"Francia favorita, ha due squadre! Mi piacciono molto Spagna e Portogallo. Stupito dall'addio di Vlahovic"

07 Giu 2026 - 15:21
03:00 
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