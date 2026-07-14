norvegia

Haaland scende dall'aereo con un procione: il regalo dai Mondiali

Dopo un grande mondiale con la Norvegia portata ai quarti di finale, l'attaccante del Manchester City torna in patria con un cadeau piuttosto bizzarro

14 Lug 2026 - 10:46
00:33 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo