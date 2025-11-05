Logo SportMediaset

eicma 2025

Yamaha R7: nuovo look e elettronica evoluta

La sportiva di Iwata si rinnova con più tecnologia, precisione e un design ancora più dinamico.

05 Nov 2025 - 10:34
01:31 