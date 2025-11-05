Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
eicma 2025

Suzuki GSX-R 1000R: il ritorno di una leggenda

La supersportiva compie 40 anni e torna con tre colorazioni celebrative dal fascino da collezione.

05 Nov 2025 - 10:38
01:09 