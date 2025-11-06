Logo SportMediaset

eicma 2025

Panigale V2 di Bagnaia e Marquez, l'omaggio ai campioni

Due Panigale in edizione speciale ispirate alle moto dei campioni del mondo Ducati.

06 Nov 2025 - 12:33
02:20 