Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
eicma 2025

Jorge Martínez: "Non si cancella la storia di come è nato il motociclismo"

Il quattro volte iridato commenta l'idea di Liberty Media di cancellare i titoli mondiali non vinti con la MotoGP

05 Nov 2025 - 10:01
02:24 