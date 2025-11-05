Logo SportMediaset

eicma 2025

Intervista a Giorgio Giannelli per i 40 anni di Arrow

Il fondatore celebra e espone lo scarico esclusivo della Pagani nel ritorno a EICMA 2025.

05 Nov 2025 - 10:00
02:50 