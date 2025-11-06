Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
eicma 2025

Ducati Hypermotard V2, più leggera e ancora più racing

Una versione più leggera e aggressiva, pensata per chi cerca emozioni pure.

06 Nov 2025 - 12:32
01:49 